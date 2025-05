Emergenza abitativa case ERP via Berlinguer, battuti all’asta altri 4 alloggi

Terrevoli: “Nonostante atti formali dell’istituzione comunale l’azione della curatela fallimentare è inarrestabile”

“Il Movimento Progetto Tricolore, esprime forte preoccupazione e indignazione per l’ennesimo atto che colpisce le famiglie coinvolte nell’annosa vicenda delle case ERP di Fiumicino” lo dichiara il Presidente Cristian Terrevoli.

“Nonostante il Comune di Fiumicino abbia avviato il procedimento di decadenza della concessione – aggiunge – e abbia trasmesso un esposto alla procura della Repubblica, relativa agli immobili ERP interessati, nella giornata odierna sono stati battuti all’asta con successiva aggiudicazione ulteriori quattro alloggi, gli ultimi rimasti. Un atto che configura un colpo finale ai danni di famiglie già truffate e costrette a vivere per anni in una condizione di incertezza e precarietà abitativa”.

“La curatela fallimentare – prosegue Terrevoli – incurante delle pronunce delle istituzioni locali, che hanno riconosciuto l’ingiustizia subita da queste persone, continua ad agire senza alcun ostacolo, perseguendo esclusivamente interessi economici e ignorando del tutto il principio del diritto alla casa, sancito dalla nostra Costituzione. È inaccettabile che, in un contesto già segnato da difficoltà economiche e sociali, si continui a ignorare il grido d’aiuto di chi ha diritto a una casa e alla dignità“.

“È sconcertante constatare come un soggetto come la curatela fallimentare, che opera sotto la supervisione di un giudice e quindi con una funzione istituzionale, possa agire ignorando del tutto la gravissima situazione sociale in cui versano famiglie a cui non viene tolto un privilegio, ma un diritto maturato legittimamente. Un paradosso giuridico e umano che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni stesse” conclude Cristian Terrevoli, Presidente del Movimento Progetto Tricolore