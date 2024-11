Due cittadini sudamericani in manette per resistenza a pubblico ufficiale

Arrestati dai Carabinieri, un cileno ed un peruviano, per reati contro il patrimonio

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia, hanno arrestato due cittadini sudamericani, un cileno ed un peruviano, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, gravemente indiziati del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella prima mattinata, i Carabinieri hanno notato un veicolo sospetto – segnalato per potenziali furti in abitazione – dal quale scendevano 4 persone diretti inizialmente verso un bar.

I militari decidono di attendere la loro uscita dal locale per eseguire un controllo. Una volta rientrati nel veicolo segnalato e appena ripartiti, i 4 vengono avvicinati dai militari per poter procedere al controllo. Questi – alla vista dei Carabinieri – abbandonano il mezzo, opponendo resistenza, tentando la fuga a piedi, ma due di essi prontamente bloccati, anche grazie all’utilizzo dello spray urticante in dotazione.

La successiva perquisizione del veicolo, risultato a noleggio, ha permesso di rinvenire arnesi atto allo scasso, telefoni cellulari, modica sostanza stupefacente, tutto debitamente sequestrato. I Carabinieri, rimasti lievemente contusi, hanno successivamente fatto ricorso alle cure mediche presso l’ospedale “Grassi” di Ostia.

Gli arrestati sono stati condotti presso le aule del Tribunale di Roma per il rito di convalida e giudizio direttissimo, all’esito del quale sono stati condannati alla pena di un anno di reclusione, pena sospesa con nulla osta per l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati sono da considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.