Dragaggio porto canale, lavori al via entro 15 giorni con la durata di due settimane

“La sospensione dei lavori, per avverse condizioni metereologiche, ha rivelato la presenza di corpi metallici”

di Dario Nottola

Il dragaggio del porto canale di Fiumicino sarà al via entro 15 giorni e durerà due settimane. Lo rende noto l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale dopo che le rappresentanze dei pescatori di Fiumicino hanno lamentato dei ritardi nelle opere di dragaggio del porto, evidenziando che il lavoro “poteva essere già iniziato approfittando del fermo biologico della pesca”.

“Bisogna fare delle doverose precisazioni poiché quanto sostenuto non è esatto – afferma l’Ente – Preliminarmente abbiamo dovuto far fronte alla mareggiata di qualche mese fa che ha creato ulteriori problemi al porto. Successivamente per eseguire il dragaggio del porto canale, che inizierà entro 15 giorni e avrà una durata lavorativa di due settimane, abbiamo dovuto ampliare la vasca di colmata esistente per contenere il materiale dragato. L’ampliamento è già stato completato e stiamo ora stendendo l’impermeabilizzazione. Contemporaneamente stiamo portando a termine la bonifica bellica e siamo perfettamente in linea con i tempi di realizzazione dell’opera che stimiamo di ultimare entro un mese”.

“La ricognizione preliminare al dragaggio (canale quota parte e porzioni di darsena), finalizzata all’individuazione di eventuali residuati/ordigni bellici, comune a tutte le operazioni di escavo ed in tutte le realtà portuali, dopo le forzate e necessitate sospensioni dei giorni trascorsi per avverse condizioni metereologiche, ha rivelato, nella conclusione della fase, la presenza di corpi metallici. Sono in corso, già dalla giornata odierna, gli approfondimenti sistematici indispensabili alla sicurezza, come di rito accade per casi analoghi, in vista di un eventuale rimozione, se occorrente.” E’ quanto ha poi fatto ancora sapere l’Autorità portuale in una nota inviata all’Amministrazione Comunale di Fiumicino, in merito alle operazioni di dragaggio non ancora iniziate.

L’ampliamento della vasca di colmata esistente per contenere il materiale dragato “risulta già completato e si sta ora stendendo l’impermeabilizzazione per procedere a stretto giro con l’attività di dragaggio”.

“Accogliamo con attenzione gli aggiornamenti che l’Autorità Portuale ha comunicato riguardo alle operazioni di dragaggio e di bonifica del nostro porto e confidiamo che tutte le procedure necessarie vengano portate a termine nel rispetto dei tempi e degli standard di sicurezza”, dichiara il Sindaco, Mario Baccini.