Donna incinta punta da una zecca davanti Nucleo di Cure Primarie di Fregene

Di Genesio Pagliuca denuncia l’accaduto e chiede al Comune un intervento immediato sulla Asl: “Degrado inaccettabile”

“È semplicemente assurdo quanto accaduto giovedì 25 settembre a Fregene. A quanto apprendiamo una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza è stata punta da una zecca all’interno del Nucleo di Cure Primarie, nel vialetto che conduce al consultorio, da tempo invaso dalle erbacce a causa di lavori in corso” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Un presidio sanitario dovrebbe garantire sicurezza, igiene e condizioni asettiche. Invece – rimarca – si è trasformato in un ambiente ostile e pericoloso a causa dell’incuria e del degrado. Tutto questo è inaccettabile”.

“Il fatto che, dopo l’accaduto – aggiunge – come sembra, sia stata effettuata una disinfestazione, è la prova di un’ammissione di colpa che rende l’episodio ancora più grave. Come troppo spesso accade in Italia, si interviene sempre dopo, quando il danno ormai è già stato fatto. Chiediamo immediatamente che il Comune si attivi subito nei confronti della Asl per avere contezza della verità“.

“Rivolgiamo un augurio sincero alla donna coinvolta, che non avrebbe mai dovuto vivere un’esperienza simile in un luogo deputato alla cura e alla tutela della salute. Questo episodio, inoltre, dimostra ancora una volta lo stato di degrado e incuria in cui non devono versare le strutture del nostro territorio. Sarà stato un caso? Ma un caso che non deve avvenire né oggi, né prima e né soprattutto da domani” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca