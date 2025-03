Demanio abitativo: programmata dalle Associazioni una nuova assemblea con i cittadini, per il 5 aprile

“Dopo oltre due mesi dal primo incontro siamo ancora in attesa di essere convocati dall’Amministrazione comunale”

Dopo la prima riunione del Tavolo di confronto, tra Comune ed Associazioni del territorio, voluto dal Sindaco, per affrontare il tema delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo-residenziale dello scorso 8 gennaio, le Associazioni Villaggio dei pescatori di Fregene; Amici del Litorale Passoscuro; Autonomia da Fiumicino e Comitato Villaggio Mammolo, ancora in attesa di una risposta, hanno programmato una nuova assemblea, per il 5 aprile 2025, avente per oggetto la delicata situazione demaniale che interessa i cittadini.

“Nel corso dell’incontro, dello scorso 8 gennaio, a nome delle Associazioni, abbiamo formalmente depositato un documento nel quale viene dettagliatamente illustrata una posizione collaborativa, propositiva e, soprattutto, oggettivamente fondata su una minuziosa ricostruzione della successione nel tempo delle leggi che hanno disposto proroghe e/o rinnovi. L’Amministrazione si era, comprensibilmente, riservata di approfondire l’esame del documento in vista di una successiva riunione che sembrava fosse programmabile addirittura per il successivo 17 gennaio, data che a noi stessi era sembrata ottimistica. Purtroppo, ad oltre due mesi da quell’incontro, non solo non c’è stata la preannunciata seconda seduta del Tavolo, ma non è nemmeno pervenuta alcuna valutazione, sia pure interlocutoria, sul documento depositato, neanche a seguito delle due richieste d’incontro che abbiamo inviato via mail il 12 febbraio e il 4 marzo scorsi, con un comportamento che evidenzia una scarsa correttezza istituzionale” si legge nella nota stampa dell’Associazione Villaggio dei pescatori di Fregene; Associazione Amici del Litorale Passoscuro; Comitato Villaggio Mammolo e Associazione Autonomia da Fiumicino.

“Abbiamo quindi deciso – prosegue la nota stampa – di chiedere formalmente la convocazione della prevista seconda riunione del Tavolo in uno dei giorni 2 o 3 aprile 2025, per consentirci di meglio descrivere ed illustrare a voce, gli aspetti del documento che dovessero eventualmente essere risultati problematici, e al contempo dare la possibilità al Comune di aggiornarci sulle valutazioni che, in oltre due mesi, non possono non essere state fatte dagli Uffici”.

“L’esito di questa richiesta e informazioni di dettaglio su quanto avvenuto in questi mesi, saranno oggetto di un’assemblea degli Associati che, con la presente, viene convocata per il giorno 5 aprile, alle ore 15:00, presso il Centro Anziani di Fregene, in via Porto Conte, 2” conclude la nota stampa dell’Associazione Villaggio dei pescatori di Fregene; Associazione Amici del Litorale Passoscuro; Comitato Villaggio Mammolo e Associazione Autonomia da Fiumicino