Degrado e caos rifiuti. Di Genesio Pagliuca-Petrillo-Bonanni: “La nostra città merita decoro”

“Chiediamo con urgenza la convocazione della Commissione Ambiente”

“Il caos rifiuti e l’incuria del verde pubblico nel nostro territorio hanno ormai superato ogni limite di tollerabilità. Da settimane i cittadini sono costretti ad assistere a scene di degrado quotidiano, senza che l’Amministrazione comunale sia in grado di fornire risposte concrete” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Dove sta il problema? È la ditta incaricata che non esegue il servizio come dovrebbe o è il Comune incapace di impartire direttive chiare e far rispettare i contratti? Quel che è certo – incalzano – è che la situazione si è trasformata in una vergogna endemica. Quella che un tempo era una criticità sporadica si è evoluta in una condizione cronica, che peggiora giorno dopo giorno”.

“E ora, a ridosso dell’apertura della stagione balneare, con l’arrivo di migliaia di turisti e vacanzieri la situazione rischia di diventare ancora più imbarazzante – rimarcano – Un pessimo biglietto da visita per la nostra città, che rappresenta l’ennesima prova del fallimento di questa Amministrazione. Fiumicino merita decoro, rispetto e serietà nella gestione dei servizi pubblici“.

“Per questo motivo chiediamo con urgenza la convocazione della Commissione Ambiente, come già richiesto nelle scorse settimane, anche in più sessioni. È fondamentale convocare l’azienda, avviare un confronto serrato o una vertenza qualora se ne ravvisasse la necessità, e fare piena luce sulle responsabilità dei disservizi” concludono Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni