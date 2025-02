Decentramento scolastico, la rabbia di studenti e amministratori

Calicchio: “Purtroppo i tagli alle scuole avranno ripercussioni in tutti i territori”

di Fernanda De Nitto

La sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio ha ospitato il Convegno “La Scuola non si taglia”, promosso al fine di manifestare perplessità e contrarietà al nuova piano di dimensionamento della rete scolastica proposto dalla Regione Lazio, che nella delibera dello scorso dicembre ha previsto il taglio di ventitre autonomie scolastiche tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i comuni di piccole realtà laziali.

Per il futuro anno scolastico 2025-2026 le misure di riorganizzazione della rete educativa hanno infatti previsto l’accorpamento, la disaggregazione e il cambio di aggregazione delle istituzioni del primo e secondo ciclo di studi presenti nel territorio regionale, con l’accorpamento di direzioni scolastiche, istituti comprensivi, scuole secondarie di primo e secondo grado, di interi plessi, succursali ed anche una revisione strutturale di alcuni istituti superiori.

Gli effetti degli accorpamenti saranno evidenti nei problemi che si andranno a creare da un punto di vista gestionale, amministrativo e soprattutto sociale, con dirigenti scolastici e DSGA che si troveranno a coordinare il doppio degli studenti e di plessi scolastici, insegnanti e personale scolastico costretto a spostamenti ripetuti da una sede all’altra, con conseguenze dirette sugli studenti e sul loro apprendimento.

Il convegno ha visto la partecipazione di amministratori locali, organizzazioni sindacali, organizzazioni studentesche, associazioni e istituzioni scolastiche che insieme hanno ribadito la più totale contrarietà ai tagli sulla scuola, sostenendo, altresì, la Rete degli Studenti, che ha lanciato una petizione contro il ridimensionamento delle autonomie scolastiche regionali.

“La Regione Lazio, a guida Rocca, ha tagliato numerose autonomie scolastiche. Lo ha fatto senza ascoltare nessuno, senza tenere conto delle esperienze reali e delle progettualità in corso sui territori. Le conseguenze si faranno sentire nei prossimi anni in tutto il territorio laziale” è quanto afferma la consigliera regionale Eleonora Mattia, promotrice ed organizzatrice dell’iniziativa.

Tra gli amministratori presenti al convegno anche il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Paolo Calicchio, con un recente passato decennale come Assessore alla Scuola.

“Ringrazio la consigliera regionale Eleonora Mattia per aver promosso tale convegno e soprattutto per aver sollevato la scabrosa questione dei tagli alle scuole, che nel tempo avranno, purtroppo, ripercussioni in tutti i territori – afferma Paolo Calicchio, che aggiunge – Il piano di dimensionamento scolastico dovrebbe, invece, perseguire l’obiettivo di contemperare l’esigenza di un’azione didattico-educativa che risponda alle previsioni normative, con un’offerta formativa equilibrata ed efficace, che sia in grado di soddisfare i bisogni dei vari comuni e soprattutto dell’utenza”.