Dall’8 marzo 2025 incremento dell’Imposta di soggiorno per l’anno giubilare

Poggio: “Un’opportunità per potenziare i servizi turistici della città”

L’Amministrazione Comunale ha approvato un incremento generalizzato dell’imposta di soggiorno che entrerà in vigore dall’8 marzo 2025. Tale misura, temporanea e destinata a durare fino al 31 dicembre 2025, è stata introdotta in occasione dell’evento giubilare che richiamerà un ampio flusso di visitatori nella città.

L’aumento dell’imposta di soggiorno riguarda ogni pernottamento, mentre le tariffe attuali, quelle del 2024, rimagono in vigore fino al 7 marzo 2025.

“L’incremento dell’imposta di soggiorno rappresenta una grande opportunità per rendere la nostra città ancora più competitiva e accogliente – dichiara l’Assessore al Turismo, Federica Poggio – L’aumento delle entrate derivante dall’imposta sarà reinvestito nel miglioramento dei servizi turistici, per migliorare l’infrastruttura e l’esperienza dei visitatori, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’economia locale”.