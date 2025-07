D’Alessio “Orgogliosi per sostegno ministro Giuli a candidatura Parco archeologico Ostia Antica a Patrimonio Unesco”

“Soddisfatti e orgogliosi perché ciò significa che si è lavorato bene in questi anni – afferma D’Alessio in un post pubblicato sulla pagina del Parco Archeologico – nonostante le molte difficoltà in cui ci siamo trovati e in parte ci troviamo ancora ad operare, ma che non inficiano la nostra volontà di perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi e conseguire i risultati attesi. Chiaramente, come sottolineato dallo stesso Ministro Giuli, l’importanza e la bellezza del sito archeologico degli Scavi di Ostia, e più in generale di tutte le principali sedi del Parco: il Castello di Giulio II al Borgo, ed a Fiumicino la necropoli di Porto all’Isola Sacra, i porti imperiali di Claudio e Traiano, il Museo delle Navi e la Basilica con il Conventino di Sant’Ippolito, non bastano di per sé a ottenere il prestigioso riconoscimento”. “Occorre infatti ricostituire un territorio e un contesto ambientale – oggi coincidente con quello in cui il gigantesco hub Ostia-Portus sorgeva – dotandolo degli imprescindibili caratteri di accessibilità, ricettività, legalità, qualità del decoro urbano, ma anche sociale e culturale, ecc. – rimarca – tramite azioni strategiche sia mirate che complessive, per le quali è indispensabile il coinvolgimento e la sinergia di tutti i soggetti istituzionali, politici e civici coinvolti. Una sfida che il Parco archeologico e il Ministero della Cultura sono pronti a raccogliere e ad affrontare”, termina D’Alessio.