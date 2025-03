Dal Coordinamento Comunale Fiumicino FDI raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine

“Potrai trovarci domenica 9 Marzo dalle 10.00 alle 13.00 presso i vari banchetti sul nostro territorio”

“Continuano gli attacchi della criminalità organizzata contro le nostre Forze dell’Ordine che, oltre a dover affrontare quotidianamente situazioni pericolose, si trovano ad essere accusati delle peggiori nefandezze. Noi siamo al loro fianco e crediamo che la sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta” si legge nella nota stampa del Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia

“Per questo vi chiediamo di sostenere con una firma le seguenti proposte:

– Inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale

– Creazione del Reato di rivolta in carcere

– Maggiori strumenti di difesa

– Maggiore tutela legale per le nostre Forze dell’Ordine”

“Se vuoi sostenere le nostre Forze dell’Ordine potrai trovarci Domenica 9 Marzo dalle 10.00 alle 13.00 presso i vari banchetti sul nostro territorio“:

– Isola Sacra, Via della Scafa, 145/d (Madonnella)

– Passoscuro, Piazza Salvo D’Acquisto

– Fiumicino, Piazza Grassi – Via Torre Clementina

– Aranova, Via Michele Rosi, 195/e (c.c. Tartarughe)

– Maccarese, Viale di Castel San Giorgio, 215 (c/o Conad)

– Fregene, Viale Nettuno, 176 (Cafè Des Amis)

– Focene, Via dei Dentali, nei pressi della Chiesa “San Luigi Gonzaga”

(Immagine da web)