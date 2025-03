Continuano le rimozioni di carcasse abbandonate nel territorio

Feola: “Lavoro importante, coordinato dall’amministrazione cittadina e dalla Polizia Locale”

Proseguono, nel territorio comunale di Fiumicino, i lavori per la rimozione delle numerose carcasse di auto abbandonate, diverse delle quali diventate nel tempo ricettacolo dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

“E’ un lavoro importante coordinato dall’amministrazione cittadina e dalla Polizia Locale. Resti di automobili che molto spesso si trasformano in contenitori della spazzatura, come nel caso di quelle rimosse lo scorso anno in via Alesi o dell’auto incendiata in via del Serbatoio, divenute un simbolo di degrado e sfacelo. Le operazioni proseguono per rispondere alle molte segnalazioni in tutto il territorio” lo dichiara Roberto Feola consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Rimosse, tra le tante – aggiunge – le carcasse dell’automobile incendiata in via del Pesce Persico, in via Nicolò Alberto Gavotti e lo scooter in via delle Ombrine, solo per citarne alcune attenzionate”.

“La difficoltà resta quella – rimarca – di dare risposte in breve tempo in un territorio vasto come il nostro, nel quale si è arrivati alla fine dello scorso anno a centinaia di segnalazioni di carcasse e mezzi abbandonati, ma il lavoro di programmazione è attivo e sta portando a diverse rimozioni restituendo decoro e pulizia in svariate zone della nostra città”.

“Ringrazio la comandante della Polizia Locale Daniela Carola che sta coordinando con gli uffici competenti le varie rimozioni nel territorio, l’auspicio resta sempre quello di poter ridurre drasticamente l’abbandono dei mezzi e di preservare dal degrado la nostra città” conclude Roberto Feola