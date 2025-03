Consiglio Comunale, Severini: “Abbandonare l’aula è un gesto irresponsabile”

“Il continuo richiamo a una presunta mancanza di trasparenza, appare pretestuoso”

“Abbandonare l’aula è un gesto irresponsabile, il rifiuto al dialogo è un danno per la città” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino, in merito alla scelta dell’opposizione di non partecipare ai lavori del Consiglio Comunale di oggi, 24 marzo e abbandonare l’aula.

“La decisione di presentare le delibere oggetto di contestazione è stata presa nel pieno rispetto delle procedure amministrative e delle normative vigenti, in condivisione con la conferenza capigruppo – sostiene Severini – Gli atti proposti rispondono a esigenze urgenti e prioritarie per il bene comune, al fine di garantire continuità amministrativa e di risolvere questioni concrete. È evidente che l’assenza in aula dell’opposizione, rappresenta una scelta puramente politica, finalizzata a ostacolare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa”.

“Il continuo richiamo a una presunta mancanza di trasparenza, appare pretestuoso – ribadisce – considerando che tutti i consiglieri, compresi quelli di opposizione, hanno ricevuto sia gli atti che le integrazioni ai lavori del consiglio, nel rispetto e nelle tempistiche dettate dal regolamento comunale. Reputo estremamente grave il loro atteggiamento politico assenteista e privo di proposte alternative utili al raggiungimento degli obiettivi”.

“Sono convinto che il dibattito democratico debba avvenire nelle sedi istituzionali, non attraverso sterili polemiche a ‘colpi’ di comunicati stampa strumentali. Invito quindi l’opposizione a superare atteggiamenti ostruzionistici e a partecipare responsabilmente ai lavori consiliari, nell’interesse esclusivo dei cittadini ai quali stanno dimostrando una completa assenza di argomenti e di volontà di far crescere la città. Oggi hanno preferito la sterile polemica strumentale al vero fabbisogno della Città, dimenticando il ruolo fondamentale dell’opposizione all’interno di un sistema pluralista” conclude Roberto Severini