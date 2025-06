Consiglio Comunale: approvata la proroga tecnica del servizio di gestione dei tributi locali

Baccini: “Mi rammarica constatare che l’opposizione abbia optato per un atteggiamento ostruzionistico”

Si è conclusa nella giornata odierna la seduta urgente del Consiglio Comunale di Fiumicino, convocata per discutere e deliberare sulla proroga tecnica del servizio di gestione dei tributi locali affidato alla società Fiumicino Tributi S.p.A.

La decisione si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio ai cittadini, considerato che la scadenza dell’attuale affidamento è fissata per oggi, 30 giugno 2025.

“Il nostro dovere è quello di assicurare ai cittadini la continuità di un servizio essenziale come quello della gestione dei tributi locali – ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini – Per questo abbiamo convocato una seduta urgente del Consiglio, in modo da adottare in tempo utile la delibera di proroga tecnica. Rimandare a domani avrebbe significato esporre l’ente a un rischio concreto di interruzione del servizio”.

Il Sindaco ha inoltre espresso i ringraziamenti al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Amministrazione della Fiumicino Tributi S.p.A., per il lavoro svolto con competenza e senso di responsabilità.

“Questa amministrazione non si ferma. Proseguiamo con determinazione l’azione amministrativa, politica e culturale che ha dato forza al mandato ricevuto dai cittadini – ha aggiunto il Primo Cittadino – Mi rammarica constatare che l’opposizione abbia optato per un atteggiamento ostruzionistico, proprio su questioni che richiederebbero collaborazione nell’interesse della città. Auspico che in futuro si possa stabilire un dialogo costruttivo, almeno su temi di rilevante interesse comune”.