Concessioni demaniali. Confesercenti Ostia: “Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Tar di sospendere il bando”

Valentina Fabbri Biancone: “Confidiamo che l’iter giudiziario dia ragione anche a lungo termine alla categoria”

“Esprimiamo grande apprezzamento su quanto espresso dal Tar: è importante portare avanti il tema del miglior utilizzo del bene nell’interesse della collettività” Lo afferma la presidente di Confesercenti Ostia e Municipio X Valentina Fabbri Biancone a seguito della decisione del Tar del Lazio di sospendere il bando del Comune di Roma per l’affidamento di 31 concessioni balneari sul litorale.

La sezione quinta ter del Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato da alcuni imprenditori contro Roma Capitale e Agenzia del Demanio per l’annullamento dell’avviso pubblico del 14 febbraio 2025, fissando l’udienza di merito al 14 ottobre 2025.

“Confidiamo che anche a lungo termine l’iter giudiziario dia ragione alla categoria, in modo che possa riprendere un percorso di comunicazione e di dialogo tra il Campidoglio e le imprese balneari. L’obiettivo – prosegue Valentina Fabbri Biancone – è far ripartire il turismo sul nostro amato mare. E’ più che mai necessario riequilibrare la situazione, fermare i lavori lasciando la piena gestione ai concessionari fino al completamento dei piani di spiaggia e attendendo l’emanazione del decreto del ministro Salvini: solo così si avrà un quadro più chiaro su un tema così complesso“.

“Serve un ragionamento nuovo da parte dell’amministrazione: vanno affrontati temi di grande rilevanza come l’erosione della costa ed il rilancio del mare di Roma; argomenti delicati per cui serve tempo e dialogo tra il comune e le associazioni del territorio. I fatti emersi in questi ultimi giorni, anche alla luce delle presunte dichiarazioni dell’ex prefetto Gabrielli riportate dalla stampa, devono farci riflettere e far scaturire un nuovo percorso rivalutativo, per un territorio che paga colpe non sue e che porta ferite profonde dalle quali fatica a riprendersi. Dobbiamo focalizzare l’attenzione sulla direttiva Bolkestein e non su temi diversi da quelli per cui nasce” conclude la presidente di Confesercenti Ostia Valentina Fabbri Biancone