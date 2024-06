Comunità Sant’Egidio, “Facciamo Pace”: Giovani per la Pace con le scuole Colombo e Porto Romano in un flash mob a Piazza Grassi

Appuntamento mercoledì 5 giugno alle ore 10. I ragazzi partiranno da via dell’Ippocampo 41 e dalle rispettive sedi scolastiche alle ore 9.15

Mercoledì 5 giugno, due cortei di alunni delle scuole secondarie dell’I.C. Colombo e dell’I.C. Porto Romano di Fiumicino, si ritroveranno alle ore 10.00 in piazza G.B. Grassi scandendo slogan di Pace.

La manifestazione verrà presentato da Giovani per la Pace che daranno la parola a una testimone dall’Ucraina e ad un’anziana donna di Fiumicino sugli anni dell’ultima guerra in Italia.

Si alterneranno poi le voci dei più piccoli, con gli interventi degli studenti delle scuole: letture sul ripudio della guerra e la necessità di costruire vie di dialogo,ed ancora intermezzi con rappresentazioni coreografiche musicate sul tema della ricerca di Pace proposte dai ragazzi.

La manifestazione dei Giovani per la Pace si inserisce in un cammino iniziato con le Scuole di Fiumicino attraverso la prima manifestazione cittadina il 23 marzo 2022 sulla piazza del Comune, per chiedere Pace per l’Ucraina.

L’impegno è proseguito con la Scuola della Pace a Fiumicino nella sede della Comunità di Sant’Egidio locale e la partecipazione a iniziative di Pace sulle piazze di diversi quartieri ad Ostia, Acilia, piazza Vittorio a Roma, e recentemente in piazza del Pantheon, come del resto in altre città d’Italia, come Genova e Novara per Manifestazioni per la Pace che hanno visto protagonisti i bambini.

Lo scorso novembre i Giovani per la Pace hanno portato a Fiumicino la Mostra ‘Facciamo Pace?!’ con disegni e testimonianze provenienti da tutto il mondo di bambini che vivono in situazioni di guerra. La mostra è stata esposta presso la Scuola Colombo ed è stata visitata da oltre mille persone.

Negli ultimi giorni il desiderio di pace dei bambini è stato chiaramente manifestato e riportato all’attenzione di tutti nella Giornata mondiale dei Bambini convocata da Papa Francesco, che ha raccolto oltre 70 mila bambini da diversi paesi del mondo.

I Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio si incontrano tutti i mercoledì e venerdì in via delle Spigole 5 dalle ore 16:00 alle 17:30 per info: santegidio.fiumicino@gmail.com ; FB e Instagram.