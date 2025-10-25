Compostaggio domestico, Fiumicino punta sulla formazione dei cittadini

In aula consiliare il corso gratuito promosso dall’Assessore Stefano Costa per incentivare la sostenibilità e la riduzione dei rifiuti alimentari



di Fernanda De Nitto

Su iniziativa dell’Assessore all’Ambiente Stefano Costa e dei referenti della Ditta responsabile della gestione dei rifiuti nel Comune di Fiumicino, si è tenuto questa mattina, presso l’aula consiliare, il corso gratuito di compostaggio domestico.

I cittadini hanno avuto l’opportunità di ascoltare dalla voce di esperti, alcune importanti indicazioni relative alla tematica del compost e di come esso possa essere una importante risorsa nel contesto abitativo, visto che ogni famiglia produce in media circa 500 kg di rifiuti compostabili l’anno.

La formazione dedicata ai cittadini di Fiumicino nasce dall’intento di informare e sensibilizzare gli interessati al fine di ridurre il numero di rifiuti alimentari prodotti, riducendo, altresì, lo spreco alimentare verso attività di riciclo e sostenibilità ambientale.

Presenti all’incontro l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, il Presidente della Commissione Ambiente, consigliere Mario Balletta e il dott. Claudio Campisano, Dirigente della Fiumicino Ambiente.

La platea ha potuto apprendere le tecniche utili ad un corretto compostaggio dei rifiuti alimentari trattati attraverso l’installazione di una compostiera da giardino che permette nel tempo la produzione di terriccio fertile e funzionale per aree verdi ed orti.

“Con la giornata di oggi abbiamo voluto offrire un’opportunità per tutti i cittadini del territorio di conoscenza e approfondimento riguardante, in particolare, l’organizzazione del compostaggio domestico” ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.

“Ricordiamo che – aggiunge – coloro che scelgono di installare una compostiera nel proprio giardino, dichiarandone la presenza alla Fiumicino Tributi, potranno usufruire di una scontista del 20% sulla Tari annuale. L’agevolazione è prevista per tutti coloro che hanno almeno 25 mq di area verde privata. Il nostro territorio essendo molto esteso ha, infatti, diverse località dove il compostaggio trova la sua strutturazione migliore, da Isola Sacra fino ai territori più a nord del Comune”.

“Il compostaggio è una modalità concreta di rispetto ambientale e di riciclo sostenibile vista la naturale produzione di terriccio destinato alla concimazione dei terreni. Sarà nostro obiettivo quello di incentivare e sostenere tali forme di rispetto e valorizzazione dell’ambiente” ha concluso l’Assessore Stefano Costa