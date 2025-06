Collegata la nuova pista ciclabile in legno a quella del lungomare della Salute

Ancora in corso i lavori sui 350 metri della “passeggiata panoramica”

di Umberto Serenelli

Ultimati i lavori che hanno consentito di unire la nuova pista ciclabile a quella del lungomare della Salute a Fiumicino. Gli operai della ditta appaltatrice hanno infatti demolito, in due punti, il muretto che separa il marciapiede dall’arenile per congiungere le ciclopedonali. Ora dovranno anche procedere alla costruzione della rotatoria su via del Faro dove convergeranno i circa 350 metri di “passeggiata naturalistica”, con vista mare, da percorrere in sella alla bicicletta.

Il nuovo segmento ciclopedonale è stato realizzato con legno di castagno ed è sollevato da terra per circa 80 centimetri. Questo progetto si è reso necessario per preservare la vegetazione presente sulle dune di sabbia e su cui cresce rigogliosa la caratteristica macchia mediterranea. Per salvaguardare l’habitat delle dune, il tracciato della pista prevede alcuni salti di quota con tanto di dislivelli seguiti da rampe con adeguate pendenze.

La passerella ciclabile, che si affaccia sul futuro porto crocieristico, è larga 2,5 metri è stata costruita facendo ricorso a 147 metri cubi di legno, compresi i parapetti installati da entrambi i lati. È alta circa un metro e verrà accessoriata con una fascia luminosa per consentire il transito anche nelle calde serate estive. Tutta la struttura, totalmente amovibile, è stata bloccata nella sabbia senza ricorrere a opere murarie o in cemento.