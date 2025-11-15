Circo Rony Roller replica alle accuse: “Rispettiamo tutte le regole”

Il direttore Vassallo risponde al consigliere Petrillo: “Permessi in regola, animali tutelati e area sempre bonificata”

di Fernanda De Nitto

“Il circo è un’azienda in movimento che agisce nel pieno rispetto delle regole, della legalità e di tutte le norme procedurali previste per la realizzazione dello spettacolo itinerante – è quanto afferma il Direttore del Rony Roller Circo, Rony Vassallo, in risposta alle dichiarazioni del consigliere comunale Angelo Petrillo – Il nostro circo, conosciuto e apprezzato praticamente in tutto il mondo, si compone di quarantacinque dipendenti, lavoratori seri che operano conoscendo appieno tutte le regole procedurali, le autorizzazioni, le normative che riguardano la gestione degli spettacoli e soprattutto degli animali”.

“Ci ha alquanto sorpreso – aggiunge – l’atteggiamento inquisitorio e giudicante del consigliere comunale Angelo Petrillo che dovrebbe conoscere appieno quelle che sono le norme procedurali. La nostra struttura prima di aprire i battenti al pubblico, con l’apertura di ieri, che già è stata un successo, richiede ed ottiene tutti i permessi necessari, tra cui quelli della Asl e del Corpo Forestale dello Stato per la custodia e gestione degli animali“.

“L’area dove solitamente installiamo le strutture viene completamente bonificata da noi prima del nostro arrivo e totalmente ripulita, meglio di prima, alla partenza – sottolinea Rony Vassallo – Dire che le persone del luogo si lamentano della nostra presenza è piuttosto fuorviante, anche perché molti dei residenti ivi presenti sono nostri amici. Non è trascurabile neanche il fatto che per ottenere tutte le autorizzazioni previste la nostra azienda elargisce notevoli somme di denaro per tasse e diritti di istruttoria agli enti competenti”.

“Purtroppo – prosegue – nell’immaginario collettivo il circo è qualcosa di losco e pericoloso, probabilmente anche per il consigliere Petrillo che supponga abbia a che fare con persone prive di qualsiasi tipo di istruzione o qualifica, ma non è così assolutamente. Conosciamo regole e procedimenti a memoria e cerchiamo sempre di fare il meglio per essere totalmente integrati ed accolti dal territorio”.

“Le assurdità riferite a danni da noi provocati a marciapiedi e strade sono confutabili in maniera tangibile verificando in loco, rispetto a luoghi che sono sempre stati così mantenuti – ribadisce il Direttore del Rony Roller Circo – Non parliamo poi del discorso pulizia e smaltimento dei liquami. Ci affianca costantemente una cisterna di 18 mila litri che paghiamo per il servizio, mentre tutti i liquami sono trattati da ditte specializzate, anch’esse remunerate”.

“Il nostro circo è conosciuto in tutto il mondo ed è soprannominato il Circo di Natale di Roma dato che i dipendenti del Comune della Capitale ricevono come regalo dall’amministrazione capitolina i biglietti del nostro spettacolo. I nostri successi e il nostro apprezzamento è dimostrato dal pubblico che già sta partecipando numeroso agli spettacoli che a Fiumicino saranno presenti fino al 30 novembre. Attaccare il nostro operato da parte di un uomo delle istituzioni, che era libero di venire direttamente in loco a verificare la situazione, mi sembra alquanto esagerato e poco professionale. Lo stesso oltretutto ha collegato l’articolo con una foto fuorviante di un elefante in gabbia, che davvero non si addice alla nostra cultura e alla nostra azione, essendo gli animali trattati come nostri figli” ha concluso Rony Vassallo del Rony Roller Circus