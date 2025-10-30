Chiusura straordinaria del Nido d’Infanzia “Anatroccolo”

Interruzione dell’energia elettrica programmata da ARETI il 31 ottobre 2025
La società ARETI ha comunicato che venerdì 31 ottobre 2025, dalle 10:30 alle 18:30, verrà sospesa l’erogazione di energia elettrica per consentire interventi di manutenzione sugli impianti. Tra le zone interessate dai lavori è compresa via Coni Zugna (civici 155–165), dove si trova il Nido d’infanzia “Anatroccolo”.
Poiché l’interruzione di corrente non permetterà il regolare svolgimento delle attività educative e amministrative, si dispone la chiusura del Nido d’infanzia “Anatroccolo” per l’intera giornata di venerdì 31 ottobre 2025.