Smantellata pista ciclabile Passoscuro, Zorzi (Pd): “Un passo indietro per la località”

Un netto chiarimento dal Vice Sindaco Onorati: “Misura necessaria con tratto non a norma, la nuova pista sorgerà lungo Rio Tre Denari”

di Dario Nottola

Polemiche in merito alla pista ciclabile di Passoscuro. Per il Pd l’amministrazione comunale di Fiumicino dice “addio alla corsia ciclabile di Passoscuro”, smantellandola: “Un passo indietro per la località”. Secca la replica dell’Amministrazione: “Tale misura risulta necessaria. La ciclabile verrà riproposta in una fase successiva, come da progetto esistente, lungo il Rio Tre Denari”.

“Questa mattina l’amministrazione ha avviato lo smantellamento della corsia dedicata a pedoni e ciclisti. Una scelta incomprensibile che penalizza residenti, turisti e tutti coloro che credono in una mobilità ed un turismo più sostenibile – sottolinea il consigliere Pd, Fabio Zorzi – Dal 2021 la pista ciclabile di Passoscuro ha rappresentato un importante valore aggiunto di crescita per il territorio, favorendo turismo, cultura, socialità e benessere. Ora, invece, si cancella con un colpo di spugna un’infrastruttura utilizzata da migliaia di persone ogni anno. Ancora più assurdo, se pensiamo che pochi anni fa, è stato inaugurato il ponte che collega i lungomari di Passoscuro e Maccarese. Ora, chi arriva in bici sarà costretto a tornare indietro, privando la nostra comunità di un collegamento fondamentale. Un’occasione persa, una decisione miope. La politica dovrebbe guardare avanti, non tornare indietro!“.

Un netto chiarimento è giunto dal vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati: “Oggi è iniziata la rimozione di un tratto della pista ciclabile in Via Ghilarza – spiega – Tale misura risulta necessaria. La pista è già interrotta in vari punti ed il suo smantellamento consentirà il passaggio più agevole dei mezzi di soccorso, di emergenza e di quelli adibiti ritiro della spazzatura, ora costretti a fare manovre anche pericolose per l’incolumità di pedoni e ciclisti. In questo modo, si intende ripristinare la legalità su un tratto di strada che, al momento, risulta fuori norma. La ciclabile verrà riproposta in una fase successiva, come da progetto esistente, lungo il Rio Tre Denari“.

“Il progetto – prosegue Onorati – è stato illustrato alla cittadinanza attraverso due assemblee pubbliche, durante le quali sono state spiegate le modalità dell’intervento e sono state raccolte eventuali osservazioni e proposte alternative non pervenute. Queste modifiche sono parte di un progetto ambizioso volto a migliorare la viabilità e la sicurezza del quartiere, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità e ottimizzare la gestione del traffico”.

A tal proposito – comunica il Comune – a partire da oggi 24 marzo, fino al termine dei lavori, verrà istituita una disciplina di traffico provvisoria nell’ambito dei lavori di nuova viabilità in Passoscuro, finalizzati a migliorare la gestione del traffico e la fruizione dello spazio pubblico.

La disciplina di traffico prevede le seguenti modifiche temporanee in vigore dalle 07:00 alle 17:00:

– Chiusura temporanea al traffico veicolare e divieto di fermata in Via Ghilarza, dal tratto che va da Via Villasalto a Via Ghilarza 1,

– Divieto di fermata e restringimento di carreggiata in Via Serramanna, nel tratto che va da Via Villacidro a Largo Serramanna, su entrambi i lati della strada.

– Divieto di fermata sul lato sinistro e restringimento di carreggiata in Via Valledoria, da Via Carbonia a Via Florinas.

Modifiche alla Viabilità. Nei tratti interessati verrà introdotta una viabilità sperimentale per ottimizzare l’utilizzo degli spazi urbani. Alcune strade, come Via Villacidro, saranno trasformate a senso unico per creare nuovi posti auto e consentire la rimozione del divieto di sosta su un lato della carreggiata. Inoltre, sarà invertito il senso di marcia in Via Sanluri e ripristinato il doppio senso nell’ultimo tratto di Via Valledoria, per garantire due vie di accesso al lungomare.