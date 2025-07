Cartelle ATER. Caroccia “L’invio delle cartelle ai morosi in piena estate? Scelta inopportuna”

Chiesto punto informativo a settembre per tutelare gli inquilini

“L’invio delle cartelle agli inquilini ATER morosi o presunti tali, proprio nel pieno del periodo estivo, con molti uffici legali chiusi per ferie, è a nostro avviso una scelta assolutamente inopportuna e che si sarebbe potuta evitare” dichiara l’Assessore ai rapporti con l’ATER, Angelo Caroccia che ieri ha incontrato una delegazione di inquilini ATER, prima del consiglio comunale, che hanno esposto le loro problematiche.

“Ho subito contattato i vertici dell’ATER per sottoporre la questione – prosegue l’Assessore – e ho chiesto formalmente una sospensione dell’invio per il mese di agosto, così da garantire un margine di tempo utile a cittadini e famiglie per comprendere la propria posizione e attivare eventuali tutele”.

Tuttavia, da una prima interlocuzione, l’ATER ha riferito che una sospensiva non risulta tecnicamente praticabile per motivi di natura burocratico-amministrativa. Le difficoltà risiederebbero nella necessità di rispondere ai rilievi della Corte dei Conti in merito ai mancati introiti derivanti da morosità pregresse.

“Proprio per questo – aggiunge Caroccia – ho chiesto che, a partire da settembre, venga istituito presso gli uffici comunali un punto informativo dedicato agli inquilini ATER, in modo da fornire assistenza, chiarimenti e supporto a tutti i cittadini coinvolti che abbiano bisogno di comprendere la propria situazione o presentare istanze”.

“E’ fondamentale che i cittadini non si sentano abbandonati, soprattutto in un momento delicato come questo. La trasparenza, la vicinanza e l’informazione sono doveri istituzionali che intendiamo garantire con impegno e responsabilità” ha concluso l’Assessore ai rapporti con l’ATER