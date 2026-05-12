Caos viabilità, Fiumicino paralizzata dal traffico per 2 incidenti sul viadotto dell’aeroporto

Pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina su via Coni Zugna, via di Villa Guglielmi verso il ponte 2 Giugno



di Dario Nottola

Due incidenti questa mattina sul viadotto di via dell’aeroporto in direzione dello scalo stanno mandano in tilt la viabilità sull’arteria ma anche quella interna ad Isola Sacra.

Non si conosce al momento l’entità degli incidenti. Di conseguenza il “tappo” che si è creato presumibilmente per l’ingresso sul viadotto dalla rotonda della Madonnella, ha creato pesanti ripercussioni con lunghe file di veicoli su via Coni Zugna, su via di Villa Guglielmi verso il ponte 2 Giugno; ed ancora nella zona delle scuole su via Giuseppe Fontana e viale delle Meduse