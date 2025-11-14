Caricamento...

venerdì, 14 Novembre 2025

Califano “Inaccettabili le dichiarazioni di Latrofa sul porto crocieristico”

“Il Presidente di un’Autorità di Sistema Portuale dovrebbe essere il garante delle regole e delle normative nazionali.”

 

“Le recenti dichiarazioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa, in merito al progetto di porto turistico-crocieristico di Isola Sacra sono a dir poco sconcertanti e inaccettabili.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

 

“Far finta di non sapere che un porto privato, con vocazione crocieristica, sta sorgendo al di fuori dei dettami della Legge 84/94, grazie anche a un cavillo interpretativo e normativo, è qualcosa che da un rappresentante dello Stato non ci aspettiamo – evidenzia – Il tentativo del Presidente Latrofa di sminuire la questione della concorrenza con Civitavecchia o con il nuovo porto commerciale che sta nascendo a Fiumicino sotto l’egida della stessa Autorità di Sistema Portuale è fuorviante.”

 

“Il Presidente di un’Autorità di Sistema Portuale dovrebbe essere il garante delle regole e delle normative nazionali. Il suo mandato è pubblico, volto alla tutela del sistema portuale nel suo complesso, della legalità, della sicurezza della navigazione e del lavoro, oltre che delle reali esigenze del territorio.” Conclude la consigliera regionale Califano.

