Bonanni “colonia felina dell’aeroporto di Fiumicino privata di cibo e acqua. Comune e Adr provvedano a mettere i gatti in sicurezza”

“Non ci accontentiamo di aleatorie promesse, è necessaria l’immediata messa in sicurezza degli 80 gatti, alcuni dei quali sono purtroppo deceduti in queste settimane”

“Da settimane abbiamo denunciato l’assurda condizione nella quale si trovano i gatti della colonia felina dell’aeroporto Leonardo Da Vinci, privati di acqua e cibo, a seguito di un’ordinanza di AdR che vieta ai volontari operanti nel sedime aeroportuale di assistere gli animali.” Così in una nota Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche, Comune di Fiumicino.

“Già nelle prime settimane di febbraio ho presentato un’interrogazione al Sindaco Baccini e all’Assessora Picca, senza ricevere risposta alla stessa. Nonostante i solleciti, e un’ulteriore interrogazione, a tutt’oggi sembra non esserci ancora una soluzione per questi animali, che stanno subendo un vero e proprio maltrattamento, con la privazione di ricovero, cibo e acqua, nell’indifferenza delle istituzioni e con continui rimpalli tra Comune e ADR, e senza definitiva risoluzione. Tutto questo è inaccettabile, non ci accontentiamo di aleatorie promesse, è necessaria l’immediata messa in sicurezza degli 80 gatti, alcuni dei quali sono purtroppo deceduti in queste settimane”, conclude Bonanni.