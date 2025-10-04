Bilancio Consolidato 2024. D’Intino: “Un passo decisivo per il futuro del Comune”

“Recupero fiscale e società partecipate al centro della nostra azione”

di Fernanda De Nitto

Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio Consolidato 2024. A sottolinearne la portata è l’assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino, che traccia un quadro positivo della gestione delle risorse finanziarie del Comune e dei risultati raggiunti negli ultimi mesi (vedi video).

“L’approvazione del bilancio consolidato – spiega D’Intino – ci consente di fotografare in maniera trasparente e puntuale l’andamento economico-finanziario del nostro Comune e delle società partecipate. I numeri confermano la bontà delle scelte compiute e ci indicano la strada per il futuro”.

Uno dei punti centrali riguarda il recupero dell’evasione fiscale, tema su cui l’amministrazione ha intensificato gli sforzi. “Abbiamo ottenuto risultati importanti – sottolinea l’assessore – che ci permettono non solo di riequilibrare le entrate, ma anche di garantire maggiore equità tra i cittadini”.

Nel bilancio trovano spazio anche i dati relativi alle attività delle società partecipate. In particolare, Fiumicino Tributi e le Farmacie Comunali, che hanno contribuito a rafforzare la solidità del sistema finanziario locale e ad ampliare i servizi al territorio.

“Questa approvazione – conclude D’Intino – è un passo fondamentale per proseguire il percorso di crescita e consolidamento avviato dall’amministrazione. La sfida resta quella di rendere il Comune sempre più efficiente, vicino ai cittadini e capace di affrontare le esigenze di una comunità in continua evoluzione”.