Auditorium del Mare, l’Opposizione pronta a convocare una Commissione Trasparenza

“La realtà è chiara, l’Amministrazione non vuole portare avanti il progetto”

“Sulla realizzazione dell’Auditorium assistiamo a un vero e proprio stravolgimento delle decisioni prese. Dopo aver illustrato alla città e al Consiglio Comunale una relazione, il Sindaco ha improvvisamente cambiato le carte in tavola, introducendo nuovi criteri e modalità che risultano poco comprensibili e in netto contrasto con quanto affermato in precedenza. Un cambio di rotta che solleva inevitabilmente dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni dell’amministrazione” lo dichiarano i Gruppi di Opposizione.

“L’Auditorium non è un’opera secondaria ma un’infrastruttura strategica per il futuro della nostra città – ribadiscono – un punto di riferimento per la cultura e per la crescita sociale ed economica del territorio. La sua realizzazione è strettamente connessa al progetto di riqualificazione di Villa Guglielmi, un altro intervento cruciale che rischia di subire un pericoloso rallentamento o, peggio ancora, di essere compromesso”.

“È inaccettabile che questi progetti, che rappresentano un’opportunità unica per il nostro territorio, vengono messi in discussione o addirittura abbandonati – rimarcano – a causa di decisioni amministrative poco chiare e contraddittorie. Come non è tollerabile che i responsabili siano rimasti gli stessi, senza alcun provvedimento nei loro confronti”.

“Ora si tenta di distogliere l’attenzione, ma la realtà è chiara: l’amministrazione non vuole portare avanti il progetto. Noi, però, non permetteremo che questo accada. Per questo, sarà immediatamente convocata una nuova Commissione Trasparenza, affinché venga fatta piena luce su un obiettivo fondamentale per la crescita della nostra città” concludono i Gruppi di Opposizione