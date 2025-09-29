Atto intimidatorio contro Emanuela Isopo, squarciate le gomme della sua auto

Colpita l’attivista di Unione Inquilini. Politica e cittadini: “Non sarà il terrore a fermare la giustizia sociale”

A seguito del vile atto accaduto questa mattina ai danni di Emanuela Isopo, Segretaria Nazionale dell’Unione Inquilini, la quale si è ritrovata tutte e quattro le gomme squarciate, sono diversi i messaggi di solidarietà e vicinanza che cittadini e rappresentanti delle istituzioni hanno voluto dedicare alla caparbia rappresentante dell’UI, per il costante e poderoso impegno a difesa della legalità.

“Solidarietà a Emanuela Isopo della Segreteria Nazionale Unione Inquilini, colpita da un vile atto intimidatorio. L’Unione Inquilini esprime la propria piena solidarietà ed indignazione per il grave atto subito da Emanuela, della Segreteria Nazionale, vittima del taglio delle gomme della propria auto, sotto casa a Fiumicino, a seguito delle vertenze che con determinazione porta avanti all’interno dello stesso comprensorio in cui vive. Un gesto vigliacco e intimidatorio che rappresenta un attacco non solo ad una persona, ma a chiunque si impegni quotidianamente per i diritti, la legalità e la giustizia sociale. Dove lo Stato spesso è assente, l’Unione Inquilini continua a lavorare al fianco delle famiglie, per contrastare soprusi e irregolarità. Emanuela non è sola. Chiediamo a tutte le istituzioni, alla società civile e ai semplici cittadini di stringersi intorno a lei, riconoscendo e sostenendo il valore del suo impegno. Il lavoro sindacale è un presidio di democrazia, e i sindacalisti non devono diventare bersagli di chi vuole intimidire o silenziare la voce di chi difende i più deboli. Denunciamo inoltre come il decreto sicurezza, e in particolare l’articolo 10 voluto dal governo Meloni, rischi di legittimare ulteriormente una condizione in cui l’azione sindacale viene resa più vulnerabile e stigmatizzata. L’Unione Inquilini ribadisce con forza che non arretrerà di fronte alle minacce e continuerà a lottare per una società più giusta e solidale” è il messaggio della segreteria nazionale dell’Associazione sindacale che si impegna per la piena attuazione del diritto inalienabile di ogni persona ad una abitazione idonea e dignitosa.

Anche il consigliere Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma X – Sinistra Italiana, ha voluto esprimere la sua solidarietà ad Emanuela Isopo: “Un atto vile e vergognoso, l’ennesimo gesto violento e intimidatorio mosso contro chi si batte a difesa dei diritti dei più deboli. A Emanuela Isopo della Segreteria Nazionale Unione Inquilini, vittima del taglio delle gomme della propria auto mentre era parcheggiata nei pressi di casa nel Comune di Fiumicino, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto assicurando alla giustizia i criminali che armati di coltello hanno posto in essere questo gesto vigliacco e intimidatorio. C’è un clima di odio, di intolleranza, di evidente ‘non sopportazione’, che colpisce quelle persone che si battono a difesa dei diritti dei più deboli, verso sindacalisti e politici che si impegnano ogni giorno per accendere una luce li dove qualcuno vorrebbe il buio pesto, un clima che deve preoccuparci seriamente. Non in ultimo vanno in questa direzione anche le scelte del Governo Nazionale che attraverso il dl sicurezza criminalizzano il dissenso, chi si batte per difendere un diritto, chi non piega la testa. Conosco Emanuela da tanti anni e so che non si farà intimidire da niente e da nessuno. Ma non basta. Abbiamo il dovere di non lasciare sola Emanuela e chi come lei si batte per una società più giusta. Noi ci siamo e, senza fare passi indietro nemmeno per prendere la rincorsa, saremo al fianco di Emanuela così come delle battaglie dell’Unione Inquilini” ha concluso Possanzini