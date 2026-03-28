Ater Provincia di Roma verso la crisi: rischio liquidazione

L’allarme di Domenico Parente: “Difficoltà nel pagamento degli stipendi, serve un intervento urgente della Regione”

“Ater Provincia di Roma sta rischiando di entrare in liquidazione non riuscendo più, nei prossimi mesi, a coprire gli stipendi dei suoi dipendenti” è il grido di allarme che lancia Domenico Parente, Vice Presidente IPA (Fco), International Police Association, nonchè incaricato Ater del Comune di Fiumicino.

“Ad oggi – aggiunge – l’ente provinciale può contare su cento persone che quotidianamente sono impiegate per il funzionamento dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, guidati sapientemente da organi istituzionali altamente competenti e rappresentati dal Direttore Generale, Avv. Remo Pisani, dal Commissario Straordinario, Dott. Paolo Della Rocca e dal Capo Segreteria della direzione, Dott. Paolo Leone“.

“La direzione e tutto il personale – prosegue – sono quotidianamente impegnati, come Ater Provinciale, nella gestione di 10.500 immobili distribuiti su 106 comuni dell’hinterland romano. Un poderoso lavoro che ad oggi, nonostante le palesate difficoltà, riesce a mantenere l’opportuna autonomia finanziaria e contabile”.

“Ma la situazione economica dell’Azienda provinciale purtroppo sembra sia destinata a peggiorare – rimarca Parente, impegnato nel territorio con l’organizzazione di Forza di Polizia internazionale, per la promozione delle politiche abitative – avendo già registrato negli ultimi mesi serie difficoltà nel pagamento degli stipendi dei dipendenti; se la situazione dovesse aggravarsi l’Ater potrebbe essere destinata alla liquidazione, il che sarebbe un serio danno per l’ente stesso e tutta la sua importante direzione operativa, che andrebbe, ovviamente, a riflettersi anche sui servizi offerti ai cittadini in tema di edilizia pubblica”.

“Il costante lavoro degli organi istituzionali, da Pisani a Della Rocca, non garantisce purtroppo la dovuta liquidità all’azienda per problemi reiterati a livello finanziario, per le poche risorse, nonostante le grandi capacità progettuali e le professionalità tecniche volte a garantire efficienza, efficacia ed economicità delle proprie funzioni amministrative destinate alla riqualificazione del patrimonio immobiliare di competenza. Chiedo pertanto alle autorità responsabili in materia, in particolare al Presidente della Regione Francesco Rocca, di intervenire affinchè l’azienda possa continuare a svolgere il suo importante ruolo istituzionale per l’edilizia residenziale pubblica, ponendosi sempre al servizio delle amministrazioni comunali e soprattutto dei cittadini” conclude Domenico Parente.