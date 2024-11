Assemblea ANCI Torino, Feola e De Vincentis: “Abbiamo regolarmente presidiato lo stand”

“Ci chiediamo se la Consigliera Califano abbia atteso la chiusura dello stand per scattarsi un selfie”

“In merito alle dichiarazioni della segretaria comunale del PD Michela Califano (clicca qui), è necessario smentire categoricamente le affermazioni infondate e fuorvianti riguardanti lo stand del Comune di Fiumicino all’Assemblea annuale di ANCI a Torino” si legge sulla nota stampa dei consiglieri comunali Roberto Feola e Alessandro De Vincentis.

“Lo stand contrariamente a quanto dichiarato – prosegue la nota – è stato regolarmente presidiato dai consiglieri comunali Roberto Feola e Alessandro De Vincentis, che hanno rappresentato con impegno l’Amministrazione comunale e promosso le eccellenze del nostro territorio. Solo nella giornata di ieri, sono stati distribuiti oltre 150 gadget personalizzati con il brand del Comune di Fiumicino, accompagnati da tutto il materiale illustrativo volto a far conoscere le bellezze naturali, culturali e turistiche del nostro territorio. La partecipazione del Comune di Fiumicino a un evento così rilevante è stata pensata come un’opportunità e attrarre interesse da parte di istituzioni, enti e operatori del settore turistico presenti all’evento. Le critiche mosse, pertanto, appaiono strumentali e prive di fondamento, ignorando il lavoro svolto e l’impegno profuso dai rappresentanti dell’amministrazione”.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere Fiumicino su scala nazionale ed europea, contribuendo a rafforzare l’immagine della nostra bellissima città Molte le persone e gli stakeholders che si sono avvicinate al nostro stand e che hanno apprezzato le informazioni dettagliate e le brochure di promozione turistica e territoriale che abbiamo distribuito. Sarebbe molto più costruttivo che l’opposizione, invece di strumentalizzare a proprio piacimento i fatti, accogliesse l’incontro ANCI come un opportunità strategica per valorizzare l’identità del nostro territorio che anche loro rappresentano. Ci chiediamo se la Consigliera Califano abbia atteso la chiusura dello stand per scattarsi un selfie” conclude la nota stampa dei consiglieri comunali Roberto Feola e Alessandro De Vincentis