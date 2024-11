A Torino dal 20 al 22 Novembre la 41ª Assemblea ANCI: Sindaci a Confronto

Califano: “Lo stand Fiumicino vuoto. Quanti soldi pubblici buttati?”

“Facciamo l’Italia, giorno per giorno”. E’ questo il titolo della 41ª Assemblea annuale dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) che si sta svolgendo, al Lingotto di Torino, dal 20 al 22 novembre. Un appuntamento per riflettere sulla dedizione quotidiana dei sindaci per il benessere delle comunità.

“In questi giorni sono a Torino per l’Assemblea annuale dei Comuni Italiani e sono rimasta sorpresa nel vedere anche uno stand del Comune di Fiumicino. Peccato però sia rimasto costantemente e desolantemente vuoto” lo dichiara la segretaria comunale del Pd di Fiumicino e consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano.

“Nessun rappresentante istituzionale. Nessun evento organizzato. Giusto un paio di hostess, arrivate solo il secondo giorno, a distribuire qualche volantino. Lo specchio dell’amministrazione Baccini, vorrei ma non posso. Hanno fatto gli ‘splendidi’, con i soldi delle tasse dei cittadini, per armare posizionare uno stand, in un evento fuori contesto, senza però poi ci fosse nessuno dell’attuale amministrazione a presenziare. L’ennesimo segnale di sciatteria e menefreghismo” conclude Michela Califano