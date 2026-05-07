Aranova, finanziato il piano contro il rischio idrogeologico

Dal Governo 2,5 milioni di euro per opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. De Pascali: “Un risultato atteso da anni”

Un importante passo avanti per la sicurezza del territorio arriva da Aranova, dove il Governo ha finanziato un piano di interventi contro il rischio idrogeologico atteso da anni. Con uno stanziamento da 2,5 milioni di euro saranno realizzate opere strategiche per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, con l’obiettivo di prevenire allagamenti ed erosione e rendere l’area più sicura e resiliente agli eventi atmosferici intensi.

“Una bellissima notizia. Grazie al costante e quotidiano lavoro di questa amministrazione abbiamo ottenuto dal Governo il finanziamento di opere cruciali contro il rischio idrogeologico nella località di Aranova” lo dichiara Francesca De Pascali, Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Fiumicino e Consigliera Comunale di Forza Italia.

“Il provvedimento del Ministero dell’Interno e dell’Economia – prosegue – ha sbloccato un investimento di 2.5 milioni di euro destinato a due progetti strategici: la raccolta e lo smaltimento acque meteoriche del bacino A e la Rete delle acque meteoriche Via Michele Rosi congiungimento con il fosso Tre Denari. Opere che mirano a prevenire allagamenti ed erosione attraverso una moderna rete di canalizzazione e smaltimento”.

“L’adeguamento del sistema idraulico e il collegamento strategico al fosso Tre Denari garantiranno una maggiore resilienza dell’area ai fenomeni atmosferici intensi – rimarca De Pascali – Ci attiveremo immediatamente per pianificare tutte le procedure di gara e rispettare le scadenze ministeriali monitorando ogni fase della progettazione. Il costante lavoro delle aree urbanistica e lavori pubblici ha permesso di raggiungere questo importante risultato atteso da anni“.

“Un ringraziamento per l’impegno svolto a vario titolo va in primis al nostro Sindaco Mario Baccini, al presidente del consiglio comunale Roberto Severini da sempre impegnato sul tema della messa in sicurezza idraulica di Aranova, all’area lavori pubblici con l’assessore Giovanna Onorati e all’area urbanistica. C’è voluto tempo ma stanno arrivando i primi grandiosi risultati” conclude Francesca De Pascali