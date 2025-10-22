Aranova e Allumiere, uffici postali più confortevoli e sostenibili

Poste Italiane installa nuovi impianti di climatizzazione per migliorare il benessere e ridurre l’impatto ambientale

Continuano gli interventi per migliorare il confort all’interno degli uffici postali della provincia di Roma e le azioni finalizzate alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico di Poste Italiane.

Presso gli uffici postali di Allumiere (via Civitavecchia) e Aranova (via Michele Rosi), sono stati installati e sono già operativi i nuovi impianti di climatizzazione, in grado di ottimizzare il microclima interno, in estate e in inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale.

L’intervento, che consente una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica, è in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali.

Poste Italiane ricorda che le sedi di Allumiere e Aranova osservano i seguenti orari di apertura dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.