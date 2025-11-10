Aranova, al via il ripristino della rete meteorica di via Ploaghe

L’intervento prevede: ripristino e rifacimento del tratto di condotta danneggiato con nuovi pozzetti e adeguamento della carreggiata stradale

La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per ripristinare la linea meteorica esistente in via Ploaghe, ad Aranova, ad oggi parzialmente funzionante a causa di diffusi danneggiamenti lungo la condotta.

L’intervento, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, prevede sia il ripristino e rifacimento del tratto di condotta danneggiato che il riposizionamento di adeguati pozzetti di ispezione e pozzetti ripartitori, sia interventi di adeguamento della carreggiata stradale.

“L’opera servirà per ripristinare e migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche, lungo Via Ploaghe, attraverso il recupero della linea esistente ma attualmente non in funzione, poiché satura di materiale terroso proveniente dai campi di coltivo posti in sommità della via – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Inoltre verrà adeguata la sede stradale attraverso l’allargamento della carreggiata e la realizzazione di un marciapiede”.

“L’Amministrazione prosegue nel percorso di riqualificazione delle reti di drenaggio, ponendo attenzione alla sicurezza, alla funzionalità e al decoro urbano” ha concluso Giovanna Onorati