Approvato il progetto esecutivo per la rotatoria tra Via di Tragliatella e Casale Sant’Angelo

Severini: “È un progetto sul quale abbiamo lavorato e spinto molto, e che oggi finalmente vede la luce”

La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria e la messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP Palidoro–Crocicchie (Via di Tragliatella) e Via Casale Sant’Angelo. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, necessario per migliorare la viabilità e ridurre il rischio di incidenti in uno degli snodi più critici del territorio.

“L’ok alla messa in sicurezza dell’incrocio è una splendida notizia che aspettavamo da tempo – commenta il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini – È un progetto sul quale abbiamo lavorato e spinto molto, e che oggi finalmente vede la luce. Diamo una risposta concreta in un tratto particolarmente pericoloso, purtroppo teatro di numerosi incidenti. Non è stato semplice arrivare a questo risultato, considerata la competenza condivisa tra Città Metropolitana, Comune di Anguillara Sabazia e Roma Capitale”.

Severini sottolinea inoltre come il progetto sia stato reso possibile grazie ai fondi della Regione Lazio e al lavoro degli uffici comunali: “Grazie all’impegno dei nostri tecnici, che hanno preso in carico la progettazione, siamo riusciti ad accelerare i tempi e garantire al territorio un’opera strategica. Un ringraziamento va al sindaco Mario Baccini, all’amministrazione comunale e all’area Lavori Pubblici per quanto fatto”.