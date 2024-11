Approvato il nuovo sistema antincendio per la Pineta di Fregene

La proposta è stata approvata all’unanimità in aula durante il Consiglio Comunale

È stata approvata all’unanimità in Consiglio Comunale la proposta n. 257 relativa alla “variazione del Bilancio di Previsione 2024/2026″, che prevede il recepimento del contributo CIPE stanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione di un sistema antincendio all’interno della pineta di Fregene. Un progetto fondamentale per la tutela e la sicurezza di uno dei luoghi più simbolici e preziosi del territorio.

“La pineta monumentale è un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore e la realizzazione di un sistema antincendio è un atto indispensabile per la sua tutela. – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini in aula – Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di progetti per la riqualificazione della pineta, che l’amministrazione intende portare avanti”.

“Quando le diverse realtà, nazionali e locali, collaborano con efficacia, è possibile raggiungere risultati concreti. Tuttavia, è essenziale evitare ritardi e fare in modo che questi interventi siano realizzati a breve. Ridurre i tempi della burocrazia è una priorità, soprattutto quando si tratta di opere così fondamentali per la sicurezza e il benessere del territorio”, ha concluso il Primo Cittadino.