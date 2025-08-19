Approvato il calendario educativo e scolastico dei nidi comunali

L’apertura al pubblico è fissata a partire da mercoledì 3 settembre 2025
Con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il calendario educativo e scolastico per i servizi per la prima infanzia del Comune.
L’apertura al pubblico dei nidi comunali è fissata a partire da mercoledì 3 settembre 2025, data in cui riprenderanno regolarmente le attività educative e l’accoglienza dei bambini iscritti.
Fanno eccezione le sezioni del nido “Il Girasole”, la cui riapertura è posticipata a lunedì 15 settembre 2025 a causa di lavori straordinari in corso presso la struttura.