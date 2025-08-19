Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 19 Agosto 2025

Approvato il calendario educativo e scolastico dei nidi comunali

L’apertura al pubblico è fissata a partire da mercoledì 3 settembre 2025

 

Con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il calendario educativo e scolastico per i servizi per la prima infanzia del Comune.

 

L’apertura al pubblico dei nidi comunali è fissata a partire da mercoledì 3 settembre 2025, data in cui riprenderanno regolarmente le attività educative e l’accoglienza dei bambini iscritti.

 

Fanno eccezione le sezioni del nido “Il Girasole”, la cui riapertura è posticipata a lunedì 15 settembre 2025 a causa di lavori straordinari in corso presso la struttura.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Asilo Nido
Articoli correlati
Cronaca

Furti nell'aeroporto di Fiumicino, la Polizia di Frontiera incastra quattro ladri

mercoledì, 20 Agosto 2025
Lettere

Area cani Isola Sacra: una chimera

mercoledì, 20 Agosto 2025
Cronaca

Approvato il calendario educativo e scolastico dei nidi comunali

martedì, 19 Agosto 2025
Spettacolo

"Sere d'Estate 2025" il 20 agosto a Passoscuro Adriano Pappalardo & Edoardo Vianello

martedì, 19 Agosto 2025
Sport

Fregene 1948: un nuovo inizio nel segno della tradizione

martedì, 19 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz