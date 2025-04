Anas: chiusure sulla SS1 Aurelia per lavori dal 28 al 30 aprile

La corsia di sorpasso su entrambe le carreggiate sarà chiusa al traffico nel tratto interessato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00

Anas informa che, dal 28 al 30 aprile 2025, saranno eseguiti interventi propedeutici all’adeguamento delle barriere spartitraffico sulla SS1 Aurelia, nel tratto compreso tra il km 10,000 e il km 12,000.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle prove e delle indagini, la corsia di sorpasso su entrambe le carreggiate sarà chiusa al traffico nel tratto interessato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Le chiusure saranno attuate in tratti saltuari in base alle esigenze operative dei lavori. Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica presente sul posto.