All’Idroscalo di Ostia un campo di calcio intitolato a Pier Paolo Pasolini

La richiesta ufficiale è stata presentata al Comune di Roma dalla Comunità locale

di Dario Nottola

A cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, l’Idroscalo di Ostia è tornato a essere luogo di memoria, incontro e partecipazione. In occasione dell’evento “PPP Podema – Idroscalo 2 novembre 1975 – 2 novembre 2025”, organizzato dall’ASD Ostia Calcio 1884 e Onlus Ali d’Acqua con il sostegno di Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura, la Comunità dell’Idroscalo ha ricreato simbolicamente un campo di calcio “vecchio stile”, con porte in legno e reti improvvisate, per ospitare un torneo dedicato ai bambini del quartiere.

Da questa iniziativa è nata la proposta di rendere il campo uno spazio permanente dedicato a Pasolini, da destinare alla creazione di una scuola di calcio popolare e gratuita per i bambini dell’Idroscalo, che sarà curata dall’ASD Ostia Calcio 1884. La richiesta ufficiale è stata presentata al Comune di Roma dalla Comunità locale.

Durante il convegno “Gli Stati Generali dell’Idroscalo”, svoltosi presso la Biblioteca Elsa Morante al Porto Turistico di Ostia, alla presenza dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, è stato inoltre annunciato l’avvio di un tavolo tecnico permanente sul futuro dell’area. L’obiettivo è quello di definire, in modo condiviso, le prospettive di riqualificazione urbanistica e sociale del borgo, con la possibilità di creare un “borgo marinaro” capace di valorizzare le tradizioni locali, generare nuove opportunità di lavoro e promuovere un turismo sostenibile legato al mare di Roma.

Nel suo intervento, l’assessore Massimiliano Smeriglio ha espresso pieno sostegno al progetto, sottolineando il valore umano e culturale dell’Idroscalo: “Sono venuto qui ad ascoltare. L’Idroscalo ha bisogno di alleati e di alleanze sociali, culturali e amministrative. Esiste una Comunità di abitanti che mi sta a cuore. L’Idroscalo non è una scenografia, ma un luogo dove vivono persone: è un pezzo di storia di questa città. Cerchiamo insieme, in tavoli specifici, organizzati e pubblici, cosa è concretamente possibile fare qui ed ora, da oggi al prossimo anno e a due anni. Sulle vostre proposte io ci sono, noi ci siamo”.

(Foto di Mirko Polisano)