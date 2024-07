Al via “Notti D’Estate”: Fregene ospiterà le prime serate della rassegna estiva nella pineta Fellini

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino invita tutti e tutte a partecipare a queste serate rigorosamente ad ingresso libero e gratuito.

Un’intensa settimana di appuntamenti quella che con mercoledì 10 luglio darà il via a “Notti D’estate“. Un ricco programma di serate pensato dall’Amministrazione comunale, per il divertimento di turisti e residenti che trasformerà la città in un punto di riferimento per gli amanti della musica, della lettura, del cinema e degli spettacoli dal vivo.

Fregene sarà la prima località ad aprire gli eventi talk show di “Salotti d’Autore” con “La Notte di Neri Marcorè”, uno degli artisti più amati del panorama italiano, che incanterà il pubblico con il suo talento e la sua versatilità. Giovedì 11 luglio, sempre a Fregene nella splendida pineta Fellini, “La Notte di Franco Califano“. Un tributo imperdibile con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini, Alberto Laurenti e Maurizio Mattioli, che renderanno omaggio al celebre cantautore, poeta, scrittore e attore italiano, noto per la sua musica ed il suo stile di vita carismatico.

Il 12 luglio: “Broadway Night Show“. Un musical a cura di MTDA che porterà la magia di Broadway direttamente a Fiumicino; una produzione coinvolgente per far sognare grandi e piccini. Sabato 13 luglio (Fregene – Pineta Fellini) una serata dedicata ai più piccoli e non solo, “La Notte dei Super Eroi“, con i doppiatori Monica Ward, Marco Vivio, Alex Polidori e Angelo Maggi, che daranno vita ai paladini più amati. Gli appuntamenti della settimana si chiuderanno Domenica 14 luglio con un incontro culturale alto profilo. Giovanni Battista Grassi e Carlo Verdone presenteranno il libro “La Porta si apre“, un’autobiografia di un chirurgo oncologo, offrendo un momento di riflessione e approfondimento.

