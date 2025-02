Al via la riqualificazione della Chiesa del Cimitero di Maccarese

Zorzi (PD): “I lavori inizieranno nel mese di marzo e avranno una durata stimata di circa due mesi”

“Insieme ai funzionari di AMA e all’Assessore ai Lavori Pubblici del XII Municipio, Francesco Geraci, ho effettuato un sopralluogo alla chiesa situata all’interno del cimitero di Maccarese. Dopo anni di attese, finalmente verranno avviati i lavori di ristrutturazione, restituendo alla comunità un luogo di culto e di raccoglimento” lo dichiara Fabio Zorzi, Consigliere comunale PD

“I lavori inizieranno nel mese di marzo e avranno una durata stimata di circa due mesi. Questo – sottolinea – è un obiettivo che ho perseguito con determinazione, portando avanti un dialogo costante e una proficua collaborazione con il Presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti, e con l’Assessore Francesco Geraci. Grazie a questo impegno, siamo riusciti a sbloccare un intervento necessario e atteso da tempo“.

“Il progetto di riqualificazione – spiega Zorzi – non si limiterà alla sola chiesa, ma comprenderà anche il restauro della camera mortuaria, attualmente inagibile da anni, e la sistemazione del magazzino destinato agli operatori del cimitero. Questi interventi si inseriscono in un più ampio piano di miglioramento dell’intera area, in continuità con i lavori già realizzati negli anni scorsi, che hanno visto la ristrutturazione dell’ossario, il miglioramento della viabilità interna, la sistemazione della strada di accesso al cimitero e il ripristino del trasporto pubblico”.

“Questo cantiere – aggiunge – rappresenta un passo significativo nel percorso di riqualificazione complessiva del cimitero di Maccarese, ma il mio impegno non si ferma qui. Il prossimo obiettivo è la messa in sicurezza dei padiglioni e la creazione di nuovi ossari, fondamentali per rendere nuovamente operativo il cimitero, attualmente privo di spazi disponibili. Su questo fronte, sono già al lavoro in sinergia con il XII Municipio e con il Comune di Roma per trovare soluzioni concrete e indispensabili”.

“Questi interventi testimoniano la mia volontà, e quella dell’amministrazione capitolina, di garantire ai cittadini servizi adeguati e spazi dignitosi per il raccoglimento e la memoria dei propri cari. Continuerò a lavorare – conclude il consigliere PD, Fabio Zorzi – affinché il cimitero di Maccarese torni a essere un luogo decoroso e funzionale per tutta la comunità”.