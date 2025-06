Al via domani la Sagra del Pesce di Fiumicino, nel padellone 15 quintali di pescato

Sconto di 3 euro sul cartoccio esibendo il biglietto d’ ingresso di visita alle aree archeologiche di Fiumicino e gadget ai bambini

di Dario Nottola

Una tradizione che è intrecciata con la storia e l’economia di Fiumicino: nel tradizionale maxi padellone, di 4 metri di diametro, oltre 15 quintali di gamberi e calamari, oltre ad alici del Mar Tirreno, che saranno fritti in 20 cestelli con 800 litri di olio. Sono tra i numeri della 53/ma edizione “Sagra del Pesce – Festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino“, al via domani, alle 20, in piazzale Traiano Imperatore, all’ingresso nord della città: sino a domenica 8 giugno, la Pro Loco di Fiumicino attende residenti e turisti all’evento, patrocinato dal Comune, dalla Regione e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, che proporrà i piatti con il prodotto tipico locale, tra sauté di cozze, bruschette con condimento di vongole e la caratteristica frittura di pesce con patatine fritte.

Tutto grazie ad alcune decine di operatori volontari, nessuno di loro ristoratore o pescatore, che sono sul campo in questi giorni e che stanno preparando l’appuntamento da tempo. Novità speciale è l’abbinamento promozionale per le aree archeologiche di Fiumicino: per le persone che si presenteranno con il biglietto d’ingresso delle visite ai Porti imperiali di Claudio e Traiano, alla Necropoli di Isola Sacra od al Museo delle Navi romane, ci sarà uno sconto di 3 euro. Per i bambini ci saranno matite in omaggio per colorare pesci raffigurati nell’opuscolo ufficiale della Sagra.

“Il nostro obiettivo è superare, nelle tre giornate, la distribuzione delle 3.000 porzioni dell’anno passato – afferma il Presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango – per un appuntamento dove non mancheranno spettacoli serali”. Ci sarà anche uno stand dedicato ai celiaci, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia. Nell’area della Sagra un mercatino di prodotti tipici e piccolo artigianato, attività ludico ricreative e spettacoli serali di intrattenimento musicale.

IL PROGRAMMA

Venerdì 6 giugno:

ore 18.00 apertura del mercatino;

ore 20.00 apertura dell’area ristoro a cura dei volontari della Pro Loco di Fiumicino con distribuzione, fino ad esaurimento dei prodotti disponibili.

ore 21.00 intrattenimento musicale: MTDA

Sabato 7 giugno:

ore 18.00 apertura del mercatino;

ore 20.00 apertura dell’area ristoro a cura dei volontari della Pro Loco di Fiumicino con distribuzione, fino ad esaurimento dei prodotti disponibili.

ore 21.00 intrattenimento musicale: Orchestra Notte Italiana

Domenica 8 giugno:

ore 18.00 apertura del mercatino gastronomico e di artigianato creativo;

ore 18.00 apertura dell’area ristoro a cura dei volontari della Pro Loco di Fiumicino con distribuzione, fino ad esaurimento dei prodotti disponibili.

ore 21.00 intrattenimento musicale: I Guaranà Trio

ATTENZIONE: “Domenica è l’ultimo giorno di Sagra e ci aspettiamo la massima affluenza di pubblico; pertanto, potremmo esaurire i prodotti disponibili prima dell’ora di cena”, informa la Pro Loco.

L’ingresso al mercatino e agli spettacoli è libero e gratuito. Per l’area ristoro è previsto un contributo a parziale copertura delle spese di acquisto dei prodotti. La Pro Loco di Fiumicino applica la normativa di autocontrollo HACCP in materia di corretta prassi igienica (D.Lgs 193/07).

Nelle tre giornate, info aggiornate chiamando al n. 329 3682161 – info@prolocofiumicino.it

(Foto Nevio Mazzocco)