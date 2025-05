Aggressione Gonnelli, Opposizione: “La violenza non è la benvenuta nella nostra città”

“Confidiamo sul fatto che si possa far luce sulla vicenda e che tutti i responsabili possano essere individuati”

“Quanto accaduto nei giorni scorsi ai danni dell’ex presidente del Consiglio comunale Mauro Gonnelli, rappresenta un fatto gravissimo che non può e non deve lasciare indifferente nessuno, al di là delle appartenenze politiche” lo dichiarano i Consiglieri Comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Fabio Zorzi.

“Se manifestare pubblicamente un pensiero critico diventa motivo di intimidazione o, peggio ancora – rimarcano – di aggressione fisica, allora è il momento di alzare la voce e pretendere risposte chiare, nette e coraggiose da parte delle istituzioni che rappresentano la città. La violenza è sempre inaccettabile. La condanna deve essere unanime perché i nostri concittadini non meritano di vivere in una città in cui spadroneggiano soprusi, minacce e botte“.

“Nell’augurare pronta guarigione a Mauro Gonnelli, confidiamo sul fatto che si possa far luce quanto prima sulla vicenda e che tutti i responsabili possano essere individuati. Chiediamo al Sindaco e all’amministrazione da lui guidata, di esprimere parole chiare e forti di condanna verso i responsabili e di adoperarsi affinché Fiumicino torni ad essere luogo sicuro e distante da episodi violenti, che sarebbe imprudente sottovalutare” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Fabio Zorzi