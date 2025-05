Aggressione Gonnelli, Baccini:“Fiumicino ripudia ogni forma di violenza”

“Un fatto grave e del tutto deprecabile, che non può e non deve essere sottaciuto”

“Apprendiamo con dispiacere, dagli organi di stampa, dell’episodio di aggressione che ha coinvolto un nostro concittadino. Un fatto grave e del tutto deprecabile, che non può e non deve essere sottaciuto” dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, a margine della vicenda che ha visto un nostro concittadino, Mauro Gonnelli, vittima di un’aggressione, sulla quale sembrerebbero in fase di accertamento le dinamiche precise, da parte degli organi preposti.

“Fiumicino è una città che rifiuta ogni forma di violenza, sia essa fisica, verbale o psicologica – sottolinea il Primo Cittadino – Episodi come questo non possono essere tollerati. La sicurezza dei cittadini, il rispetto reciproco e lo scambio civile di idee, anche divergenti, sono pilastri fondanti del nostro vivere comunitario e dell’identità sociale e culturale di questa città”.

“Fiumicino è e resta una realtà aperta al confronto pacifico e al dialogo, dove non vi è spazio per atti di sopraffazione o intimidazione. Ribadiamo con fermezza la nostra condanna verso qualsiasi forma di abuso e aggressione, riaffermando il nostro impegno per una città sicura, inclusiva e rispettosa delle regole del vivere civile” conclude Baccini