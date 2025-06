Aggressione funzionario polizia locale, Severini:”Certi gesti non fanno parte della nostra comunità”

“Un atto che va condannato e deve suonare come un campanello d’allarme per tutti noi”

“Ho appreso con profondo sdegno e rammarico dell’aggressione, avvenuta qualche giorno fa ai danni di un funzionario della nostra polizia locale durante il suo operato” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Un atto che non solo va condannato e stigmatizzato ma che deve suonare come un campanello d’allarme per tutti noi – rimarca – La violenza non può essere tollerata e non può far parte di una comunità, come la nostra. Certe cose non ci appartengono e non ci apparterranno mai”.

“I nostri agenti, ogni giorno, sono impegnati con grande dedizione e professionalità a far rispettare le leggi del nostro ordinamento. A loro, in qualità di cittadino e Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, va il mio plauso e la mia vicinanza” conclude Severini