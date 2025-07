Aeroporto: morto un operaio 64enne, caduto mentre aggiustava i condizionatori

Califano: “Cordoglo per la vittima, è assurdo morire per il lavoro”

Un operaio di 64 anni è morto all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, a seguito di una caduta dall’alto, mentre manuteneva i condizionatori. L’operaio è precipitato dal tetto delle officine motori, ex-Alitalia.

“Desidero esprimere il mio cordoglio per il tragico incidente che questa mattina ha coinvolto un operaio nell’aeroporto di Fiumicino. Ai familiari e a tutti coloro che lo conoscevano vanno le mie più sincere condoglianze” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Sarà ora la magistratura a valutare l’esatta dinamica dell’accaduto. Dobbiamo però registrare l’ennesima vittima, la ventinovesima nel Lazio da inizio anno, come hanno ricordato le sigle sindacali. Una strage silenziosa che abbiamo l’obbligo di continuare in tutti i modi a contrastare. Non si può morire sul luogo di lavoro” conclude Califano