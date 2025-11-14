Aeronautica Militare al fianco di “In Farmacia per i Bambini”

Personale dell’AM in campo a Fiumicino per sensibilizzare sui diritti dell’infanzia e raccogliere prodotti sanitari destinati ai minori in difficoltà

Anche quest’anno, l’Aeronautica Militare ha partecipato all’iniziativa “In Farmacia per i Bambini”, il tradizionale appuntamento di solidarietà organizzato su tutto il territorio nazionale dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus.

In occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, la Base logistica dell’AM di Fiumicino ha supportato l’iniziativa garantendo, nelle principali farmacie del territorio la presenza di proprio personale volontario per accogliere i clienti e mostrare la carta dei diritti dei bambini con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dei minori e raccogliere farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici destinati ai bambini che vivono in condizioni di povertà sanitaria. Un sostegno importante, considerando i dati ISTAT 2024 che stimavano in 1,3 milioni i minori in povertà assoluta nel Paese.

I dati della precedente edizione (2024) confermano l’importanza dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione di 2.846 farmacie e 5.700 volontari, permettendo di aiutare oltre 53.000 bambini in Italia, oltre a sostenere l’ospedale pediatrico NPH Saint Damien ad Haiti e un ospedale pediatrico a Chernivtsi, in Ucraina.

La partecipazione a questa iniziativa rientra tra le attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge quotidianamente a favore della popolazione. Il trasporto sanitario d’urgenza emerge infatti come una delle mansioni principali, considerando l’elevato numero di missioni effettuate ogni anno. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Per questo tipo di interventi, vengono impiegati ogni anno per centinaia di ore di volo gli assetti del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati su diverse basi da nord a sud.