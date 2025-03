Accesso all’Aula Consiliare, Severini: “E’ necessario fare chiarezza e ristabilire la verità dei fatti”

“È falso affermare che ai consiglieri di opposizione sia stato impedita l’entrata”

“In merito alle dichiarazioni diffuse dai consiglieri d’opposizione riguardo all’accesso all’Aula Consiliare durante la riunione è necessario fare chiarezza e ristabilire la verità dei fatti” dichiara il Presidente del Consiglio, Roberto Severini.

“L’incontro, convocato dal Sindaco – spiega – ha coinvolto diversi interlocutori istituzionali e tecnici, ed è stato svolto nell’Aula Consiliare per ragioni puramente logistiche, considerato l’alto numero di partecipanti. Non si è trattato di una riunione a porte chiuse, ma di un confronto istituzionale e tecnico durante il quale si è parlato di diversi argomenti riguardo la viabilità e lo sviluppo urbanistico e infrastrutturale della città, come già dettagliatamente dichiarato dal sindaco attraverso una nota stampa”.

“È falso affermare che ai consiglieri di opposizione sia stato impedito l’accesso – ribadisce – Al loro arrivo, è stato chiesto semplicemente di identificarsi per motivi organizzativi e sono stati successivamente invitati ad accedere e loro hanno deciso di non accogliere la proposta ma, come al solito, hanno preferito fare polemica”.

“La Polizia Locale ha svolto il proprio compito con professionalità e correttezza, seguendo le disposizioni ricevute per garantire un regolare svolgimento dell’incontro. È scorretto e ingiustificato – sottolinea Severini – screditare il lavoro degli agenti con accuse infondate. Come Presidente del Consiglio Comunale, il mio ruolo è tutelare la funzione democratica dell’Aula Consiliare. Respingo pertanto con fermezza qualsiasi insinuazione su questa vicenda. L’Aula Consiliare resta e resterà sempre un luogo aperto al confronto e al dialogo nel rispetto delle regole istituzionali”.

“Invito i consiglieri di opposizione a confrontarsi in modo costruttivo e rispettoso delle istituzioni, senza alimentare inutili polemiche che rischiano solo di distogliere l’attenzione dalle reali esigenze della nostra città” conclude Roberto Severini