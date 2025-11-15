Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 15 Novembre 2025

A Maccarese apre il nuovo Sportello AGEA a supporto del settore agricolo

Lunedì 17 novembre l’inaugurazione presso la Casa della Partecipazione

 

L’Amministrazione comunale di Fiumicino annuncia che lunedì 17 novembre 2025, alle ore 11, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, in via del Buttero 10, si terrà l’inaugurazione del nuovo sportello AGEA, un punto di riferimento fondamentale per il settore agricolo del territorio.

 

All’evento prenderanno parte il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’Assessore comunale all’Agricoltura, Stefano Costa. Interverranno inoltre l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, il Direttore della Direzione Agricoltura della Regione Lazio, Roberto Aleandri, e il Direttore Gestione Sviluppo e Sicurezza Sistemi Informativi di AGEA, Francesco Sofia.

 

L’apertura dello sportello AGEA rappresenta un risultato importante per il nostro territorio e per tutto il comparto agricolo, che potrà finalmente contare su un presidio stabile, vicino e qualificato. Ancora una volta la sinergia istituzionale con la Regione Lazio ci consente di ottenere risultati concreti”, dichiara l’Assessore Stefano Costa

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
AGEA Baccini costa Maccarese
Articoli correlati
Cronaca

A Maccarese apre il nuovo Sportello AGEA a supporto del settore agricolo

sabato, 15 Novembre 2025
Politica

Fiumicino, il PD replica a FdI sulla sicurezza: "Servono scelte concrete, non rassicurazioni"

sabato, 15 Novembre 2025
Cronaca

Califano “Inaccettabili le dichiarazioni di Latrofa sul porto crocieristico”

venerdì, 14 Novembre 2025
Politica

Fiumicino: polemica sul circo con animali in città

venerdì, 14 Novembre 2025
Salute & benessere

Vitiligine: tra autoimmunità e speranze di cura

venerdì, 14 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Parco da Vinci
Parco da Vinci
Parco da Vinci
Parco da Vinci