A Maccarese apre il nuovo Sportello AGEA a supporto del settore agricolo

Lunedì 17 novembre l’inaugurazione presso la Casa della Partecipazione

L’Amministrazione comunale di Fiumicino annuncia che lunedì 17 novembre 2025, alle ore 11, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, in via del Buttero 10, si terrà l’inaugurazione del nuovo sportello AGEA, un punto di riferimento fondamentale per il settore agricolo del territorio.

All’evento prenderanno parte il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’Assessore comunale all’Agricoltura, Stefano Costa. Interverranno inoltre l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, il Direttore della Direzione Agricoltura della Regione Lazio, Roberto Aleandri, e il Direttore Gestione Sviluppo e Sicurezza Sistemi Informativi di AGEA, Francesco Sofia.

“L’apertura dello sportello AGEA rappresenta un risultato importante per il nostro territorio e per tutto il comparto agricolo, che potrà finalmente contare su un presidio stabile, vicino e qualificato. Ancora una volta la sinergia istituzionale con la Regione Lazio ci consente di ottenere risultati concreti”, dichiara l’Assessore Stefano Costa