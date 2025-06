A Fiumicino la Cerimonia per la Festa della Repubblica

La cerimonia, a Piazza G.B. Grassi, si è conclusa con l’inno nazionale, il canto degli italiani, intonato all’unisono da tutti i presenti all’evento

di Fernanda De Nitto

In occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica l’Amministrazione Comunale di Fiumicino nella persona del Sindaco Mario Baccini ha deposto una corona di alloro in Piazza Giovan Battista Grassi, presso il monumento dedicato ai caduti.

Presenti alla ricorrenza alcuni membri della Giunta e del Consiglio comunale, le autorità militari, civili e religiose territoriali, insieme con i rappresentanti delle Forze dell’ordine in congedo, della Polizia Locale, dell’associazionismo, della Pro Loco di Fiumicino e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione “Lidia De Angelis/Salvo D’Acquisto” e di diversi cittadini.

Padre Leonardo Ciarlo, parroco della Parrocchia Santa Maria Porto della Salute, dopo la posa della corona da parte della Polizia Locale e l’omaggio reso dal Sindaco Baccini, ha impartito la benedizione presso il Monumento di Piazza G.B. Grassi.

La cerimonia si è conclusa con l’inno nazionale, il canto degli italiani, intonato all’unisono da tutti i presenti all’evento di commemorazione per la fondazione della Repubblica Italiana.

“Un ringraziamento a tutti coloro che insieme con l’Amministrazione Comunale hanno voluto ricordare il 2 Giugno, quale momento di festa del nostro popolo e della Repubblica, significativo per la nostra Città, che ogni anno celebra questo evento, e per tutte quelle persone che hanno lottato per la nostra indipendenza e la nostra democrazia. Dobbiamo ricordare oggi tutte le donne e gli uomini che hanno perso la vita per la conquista della nostra libertà ed autonomia. Buona festa della Repubblica a tutti i cittadini!” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini durante le celebrazioni