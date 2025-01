3° Tavolo della Produttività: la sfida del cambiamento

Un confronto concreto con importanti novità per il futuro delle mPMI locali

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto ieri sera, presso la sala consiliare del Comune di Fiumicino, il 3° Tavolo della Produttività, volto ad avviare un confronto aperto per il futuro delle micro, piccole e medie imprese del territorio.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è stato organizzato dall’Associazione Entrobordo con la partecipazione di istituzioni, associazioni di categoria ed imprese locali unite insieme per parlare di produttività e innovazione, al fine di creare sinergie comuni per avviare un reale percorso di crescita.

Presenti all’incontro il Sindaco, Mario Baccini; il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini; l’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli; l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca; il Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry, Marco Travaglini e il Presidente della Confederazione Aepi Mino Dinoi.

Entrobordo è un’associazione nata per offrire studi e spunti alle imprese italiane, creando opportunità di confronto e supporto pratico. Con il tavolo di discussione, avviato in aula consiliare, l’organizzazione si è posta l’ambizioso obiettivo di portare il tema della produttività e dell’innovazione direttamente sul territorio, mettendo a disposizione percorsi di consapevolezza e cambiamento per le aziende.

Ad oggi è, infatti, prioritario per le mPMI, avviare la trasformazione digitale al fine di rimanere competitivi sul mercato ed aumentare la produttività, con l’inserimento dell’intelligenza artificiale e di alti livelli di digitalizzazione. Tale progettualità opera mediante la collaborazione con la società Mama Industry Srl, che supporta Entrobordo con strumenti e risorse essenziali che favoriscono lo sviluppo imprenditoriale attraverso il dialogo e la collaborazione.

“Vogliamo creare tutte le occasioni affinché le attività produttive del territorio possano emergere e diventare protagoniste – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Stiamo lavorando in questi giorni per strutturare al meglio la semplificazione amministrativa a favore delle aziende che decidono di investire nel nostro territorio, affinché possano contare su procedure più rapide e snelle. Puntiamo sulla diffusione della cultura dell’impresa e sulla formazione, perché si coniughino con i servizi di accompagnamento e con il sostegno della ‘mano pubblica’, laddove il sistema bancario non riesce a soddisfare le esigenze degli imprenditori”.

“Fiumicino ha delle prospettive importanti di sviluppo – evidenzia il Primo Cittadino – non solo nell’enogastronomia, ma anche nei settori dell’agricoltura, dell’economia dell’aria, della nautica, della diportistica e delle Green e Blue economy. A breve sarà presentata la ‘Fiumicino Turismo’, una società in house, con l’obiettivo di far emergere nuove imprese nel mondo del turismo”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha aggiunto: “Questo evento ha confermato l’importanza di creare una rete territoriale che sostenga le nostre imprese, permettendo loro di affrontare con consapevolezza le sfide dell’innovazione”.

Gli eventi organizzati dall’Associazione Entrobordo puntano a rilanciare la produttività delle mPMI, partendo dal legame tra sviluppo economico e impatto sociale.

“Sostenere le mPMI significa promuovere non solo la crescita economica, ma anche il benessere sociale, che è alla base di una comunità forte e coesa. Ogni azienda più forte è una comunità più forte” ha sottolineato durante l’incontro Monica Picca, Assessore alle Politiche Sociali.

Il Tavolo della Produttività di Fiumicino ha posto l’accento sull’importanza di unire il sostegno alle imprese con lo sviluppo del territorio. Tra gli interventi, anche quello di Raffaello Biselli, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive: “L’amministrazione comunale di Fiumicino è impegnata a sostenere le attività produttive locali perché crediamo fermamente che il benessere delle nostre comunità parta dal tessuto imprenditoriale. Eventi come il Tavolo della Produttività sono occasioni preziose per ascoltare le esigenze delle imprese e progettare insieme soluzioni concrete per il futuro”.

Mino Dinoi, Presidente della Confederazione Aepi, ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprenditori: “La sinergia tra istituzioni e realtà imprenditoriali, promossa da iniziative come questa, è essenziale per costruire un modello di sviluppo che valorizzi il capitale umano e la coesione sociale”.

“Le micro e piccole imprese rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema economico, ma spesso mancano la cultura e gli strumenti adeguati per affrontare le sfide dell’innovazione e della competitività – ha ribadito Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry – Il Tavolo della Produttività non si limita al confronto, ma offre strumenti reali per il cambiamento. I Percorsi di Consapevolezza sono il primo passo per costruire una cultura imprenditoriale più solida e innovativa”.

L’Associazione Entrobordo metterà, infatti, a disposizione delle imprese locali gratuitamente cinquanta percorsi di consapevolezza volti a diffondere la cultura d’impresa con un nuovo approccio all’innovazione, destinato a generare consapevolezza e fiducia nell’imprenditore che intende predisporre un progetto innovativo finanziabile dallo Stato attraverso varie opportunità di finanza agevolata e credito d’imposta.

Presente all’incontro anche la Presidente di Confesercenti Ostia Fiumicino, Valentina Fabbri Biancone, che ha dichiarato: “L’incontro di oggi costituisce una incredibile opportunità per implementare il sostegno alle imprese coniugando insieme le associazioni di categoria con enti e partner esterni. La transizione tecnologia è quanto mai necessaria per le mPMI che nel contempo hanno bisogno di assistenza per essere letteralmente accompagnate verso il cambiamento attraverso un’azione tecnica e culturale”.